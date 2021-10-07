وزير خارجية إيران: وجود قوى غريبة في المنطقة عامل أساسي في زعزعة الأمن

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، أن وجود قوى غريبة في المنطقة هو العامل الأساسي في زعزعة الأمن فيها، والملفات الإقليمية يجب أن تحل على يد أهل المنطقة.

وقال عبداللهيان، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم: "كان هناك تشاطر في وجهات النظر على أن كل المشكلات والملفات الإقليمية ينبغي أن تحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم وقد قيمنا إيجابياً استمرار وتيرة المفاوضات الإيرانية السعودية".

وأضاف: "نعتبر أن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة هي العامل الأساسي في زعزعة الأمن والاستقرار وإيجاد المشكلات في ربوع هذه المنطقة".

وتابع: "شددنا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وكان هناك تأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة اللبنانية للتصدي للكهيان الصهيوني".

وأشار إلى أنه تم الحديث بشكل مسهب مع بري "حول آخر تطورات الملف الأفغاني"، مؤكدا أن بلاده "ستقف دائما داعمة ومؤازرة لبنان الشقيق في مجال مساعدته على التغلب على الأعداء والتخلص من المشكلات والأعباء التي يعاني منها في كل المجالات".

ووصل عبداللهيان إلى بيروت في ساعة مبكرة صباح اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، ويعقد لقاءات في مقر السفارة الإيرانية مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية.