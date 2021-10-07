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الإمارات: حالتا وفاة و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 2:18 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2109 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 144 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 737 ألفا و373 حالة.

ولفت البيان إلى أن 221 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 730 ألفا و530 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 264 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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