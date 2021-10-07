برلين: نقل 217 أفغانيا من باكستان إلى ألمانيا على متن طائرة مستأجرة

أفادت تصريحات صادرة من مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، بأنه من المنتظر نقل 217 أفغانيا على متن طائرة مستأجرة من باكستان إلى ألمانيا.



وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن من المنتظر تسيير هذه الرحلة اليوم، مشيرا إلى أن 20 شخصا من هذه المجموعة سيتوجهون من ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.



وأوضح ماس أنه منذ انتهاء مهمة الإجلاء العسكري في نهاية أغسطس الماضي، تمكن نحو 900 شخص من مغادرة أفغانستان بمساعدة ألمانية.



وتابع أن مساعدة دولة قطر أتاحت مغادرة أشخاص آخرين على رأسهم مواطنون ألمان لأفغانستان، ولفت إلى أن هناك خيارات أخرى يجرى الإعداد لها.



ووعد ماس بأن السفارات الألمانية في الدول المجاورة لأفغانستان ستمنح التأشيرة الألمانية "دون إبطاء" للأشخاص الذين وعدت الحكومة الألمانية بإيوائهم، حال تمكنهم من الوصول إلى الدول المجاورة بالطريق البري، كما وعد بدعم هؤلاء الأشخاص في استكمال رحلتهم إلى ألمانيا، وتم النجاح في هذا الأمر بالفعل بالنسبة لأكثر من 760 شخصا.



وقال ماس إن مغادرة البلاد لا تزال مجهدة ومحفوفة بالمخاطر، وهناك العديد من الخيارات مرهونة بموافقة حركة طالبان والدول المجاورة أيضا، وأن من المنتظر توفير إمكانات أخرى للمغادرة في الأسابيع المقبلة.