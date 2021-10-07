 بروكسل تهدد بالرد على حكم المحكمة البولندية حول قانون الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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بروكسل تهدد بالرد على حكم المحكمة البولندية حول قانون الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي
د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 10:39 م
شددت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على التمسك بالمبادئ الأساسية للنظام القانوني الأوروبي، بعد أن قضت محكمة بولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي.

وقالت المفوضية إن قانون الاتحاد الأوروبي له الأولوية على القانون الوطني، وأوضحت أن جميع أحكام محكمة العدل الأوروبية ملزمة لسلطات ومحاكم الدول الأعضاء.

وأضافت، في بيان لها، أنه سيتم الآن تحليل الحكم بالتفصيل ثم سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات، وجاء في البيان إن "المفوضية لن تتردد في استخدام سلطاتها بموجب المعاهدات لحماية التطبيق الموحد لقوانين الاتحاد الأوروبي وسلامتها".

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