سلسلة المتاجر الألمانية «ليدل» تفتتح أول متاجرها في لاتفيا

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افتتحت سلسلة المتاجر الألمانية "ليدل" للبيع بأسعار مخفضة أول 15 متجرا لها في لاتفيا اليوم الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن العملاء اصطفوا في طوابير أمام المتاجر الجديدة فى العاصمة ريجا وثمانى مدن أخرى.

وصرح رئيس ليدل في لاتفيا ياكوب جوزيفسون بأن السلسلة الألمانية استثمرت أكثر من 200 مليون يورو (231 مليون دولار) لدخول سوق لاتفيا، وتوفير أكثر من ألفي فرصة عمل.

ويتوقع خبراء الصناعة أن تواجه ليدل منافسة قوية في لاتفيا، وهي الدولة الثانية في منطقة البلطيق الذي تطلق فيها السلسلة أعمالا لها.

وكانت السلسلة قد دخلت السوق الليتوانية في عام 2016 وتعمل حاليا للتوسع ودخول إستونيا.

وقال جوزيفسون إن هناك "8 متاجر تحت الإنشاء، ويجري التخطيط لمزيد من المتاجر".

ووفقا لممثل للشركة، فإن لاتفيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، هي الدولة الثلاثين التي تتوسع فيها السلسلة.