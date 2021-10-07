البرلمان العربي يشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الـ26 لاتفاقية تغير المناخ بروما

يتوجه وفد من أعضاء البرلمان العربي إلى العاصمة الإيطالية روما؛ للمشاركة في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي ينطلق غدًا الجمعة، ويستمر على مدى يومين.

ويرأس وفد البرلمان العربي، عبد الكريم الدوغمي ويضم كلًا من: عبد الكريم قريشي، وعلي بن ناصر المحروقي، وعلي الخلايلة.

وستناقش الاجتماعات التي تأتي بمشاركة دولية واسعة، الطموحات العالمية لمواجهة تغير المناخ، فضلًا عن تطوير الحلول اللازمة من أجل مواجهة والتعامل مع الأضرار التي التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان تأثرًا، كما تناقش الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو- اسكتلندا، ويشكل المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.