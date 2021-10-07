كورونا في روسيا: الوفيات الجديدة فوق 900 لليوم الثاني والإصابات عند أعلى مستوى

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 924 حالة وفاة و27550 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا تظل الوفيات الجديدة فوق الـ900 لليوم الثاني، بعدما تم أمس الإعلان عن تسجيل 929 وفاة، في حصيلة قياسية. كما أن الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ 31 من ديسمبرالماضي.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 7 ملايين و690110 إصابات، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 213549.

وتماثل 20330 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 6 ملايين و799230.