مقتل 9 جنود على الأقل في كمين نصبه مسلحون في مالي

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قالت القوات المسلحة في مالي الأربعاء إن تسعة جنود على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون في كمين نصبه مسلحون.

وذكر بيان عسكري أن قافلة للجيش كانت في طريقها بين بلدتي كورو وباندياجارا بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو عندما تعرضت لهجوم بعبوات ناسفة تلتها نيران كثيفة حوالي الساعة 1125 صباحا بالتوقيت المحلي (1125 بتوقيت جرينتش).

وقال الجيش إن قواته "ردت بقوة" على الهجوم وطاردت المهاجمين ونفذت عملية بحث في الجو وعلى الارض لا تزال جارية.

وذكر البيان أن 15 مهاجما قتلوا وتم ضبط 20 دراجة نارية بينما دمرت ثلاث عربات تابعة للجيش .

وينشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي والدول المجاورة في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. وينتمي البعض لتنظيم داعش، في حين ارتبط آخرون بتنظيم القاعدة.