إعلام إسرائيلي: واشنطن طالبت عباس بوضع حد للتهديدات بإلغاء الاعتراف بإسرائيل

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن "واشنطن طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع حد للتهديدات الفلسطينية بإلغاء الاعتراف بإسرائيل، وبضمانه عدم تشكيل حكومة تكنوقراط تضم حركة حماس".

وقالت القناة إن "السلطات الأمريكية أرسلت مؤخرا عددا من الرسائل إلى عباس، من بينها رسائل تطالبه بإصلاح السلطة، ووضع حد لتهديداتها بإلغاء الاعتراف بإسرائيل، وتأكيده عدم تشكيل حكومة تكنوقراط تضم حركة حماس".

وأضافت: "في ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، ترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عباس يفقد دعمه الشعبي ويواجه خطرا كبيرا، ويجب عليه تشكيل حكومة جديدة، بدلا من الحكومة التي يرأسها محمد اشتية".

وتابعت أنه "بالنسبة لتشكيل حكومة تضم حماس، فالأمريكيون غير راضين عن اللقاءات التي عقدتها قيادة حماس مع المخابرات المصرية مؤخرا".

وأضافت أنه "برز احتمال توحيد فتح وحماس قواهما في "حكومة تكنوقراطية" خلال هذه اللقاءات، ما يمكن حماس من أن تعمل خلف الكواليس دون قبول توجيهات مهمة بملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ولفتت إلى أنه "بعد أن التقى عباس بمسؤولين أمريكيين، تعهد بعدم تشكيل مثل هذه الحكومة".