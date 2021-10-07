واصل فيروس كورونا المستجد حصد مزيد من الإصابات وإزهاق الكثير من الأرواح في المنطقة العربية؛ وتصدر العراق، لليوم الرابع على التوالي، الدول العربية الأعلى تسجيلا للإصابات اليومية بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2044 إصابة و33 وفاة، وتماثل 3150 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليوني و18 ألفا و667 حالات، والوفيات إلى 22 ألفا و473 حالة، والشفاء إلى مليون و935 ألفا و271 حالة.

وفي فلسطين، جرى تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و9 وفيات، و1546 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 737 ألفًا و373 حالة.

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‎وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل حالتي وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2109 حالات، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 221 حالة شفاء؛ ليبلغ إجمالى المتعافين 730 ألفًا و530 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 937 ألفا و631 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 13124 من الفحوصات، بلغ 8 ملايين و867 ألفا و27 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 23 وفاة؛ ليصل العدد إلى 14 ألفا و413 حالة، كما جرى تسجيل 1788 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 915 ألفا و17 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،ليبلغ إجمالي الإصابات 344 ألفا و 847 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعافي 1189 شخصا ، وتوفى 19 آخرون جراء الوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز - في بيان - شفاء 1189 حالة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين 267 ألفا و537 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات 4739 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزراة الصحة 47 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و449 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 4739، وتعافت 46 حالة؛ ليبلغ مجموع حالات التعافي 536 ألفا و493 حالة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 9 وفيات و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و783 وفاة، و830 ألفا و944 إصابة.

فيما سجلت 871 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى806 آلاف و704 حالات.

أما تونس، فسجلّت وزارة الصحة 213 إصابات جديدة وحالتي وفاة، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الاصابات بالفيروس وصل إلى 709.001 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و971 حالة وفاة.

وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد سجلت 20 إصابة و33 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 303 آلاف و915 حالة، بالإضافة إلى تعافي 299 ألفا و181 حالة، واستقر عدد الوفيات 4101.