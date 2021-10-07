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البيت الأبيض: سنواصل مراقبة الوضع في سوق النفط

رويترز
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:51 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:51 ص

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن السلطات الأمريكية ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط.

وامتنعت بساكي عن التعقيب على تعليقات لوزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم يوم الأربعاء بأن حظرا على صادرات الولايات المتحدة من الخام أداة محتملة لتهدئة أسعار النفط.

وأبلغت بساكي الصحفيين: "قد اتفق مع وزيرة الطاقة، لكنني ليس لدي أي جديد للتعقيب على ذلك من داخل البيت الأبيض".

وفي وقت سابق اليوم، لم تستبعد جرانهولم حظرا على صادرات النفط الأمريكية، الذي جرى رفعه في 2015.

وقالت أيضا إنه يجري النظر في استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

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