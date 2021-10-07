تراجع حاد لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم الأربعاء تراجعا كبيرا بعد ارتفاعها بنسبة 60% خلال اليومين الماضيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الأسعار تراجعت اليوم بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للمساهمة في استقرار أسواق الطاقة وإمكانية زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي الهولندي والبريطاني بأكثر من 7% اليوم بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي جديد في وقت سابق من تعاملات اليوم.

كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3ر8% بعد وصولها في وقت سابق من اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاما.

وفي أمستردام تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم بنسبة 3ر7% إلى 50ر107 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

وكان السعر قد ارتفع في وقت سابق من اليوم بنسبة 40% بعد ارتفاعه في اليوم السابق بنسبة 20%. وفي بريطانيا تراجع السعر بنسبة 4ر7% إلى 79ر272 بنس لكل مليون وحدة حرارية بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم بنسبة 39%. ورغم التراجع مازالت الأسعار الهولندية والبريطانية تزيد بنحو ستة أمثال متوسط أسعار الغاز خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.