 النمسا تسجل 2693 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 2693 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 9:50 ص

سجلت النمسا 2693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 753 ألفا و832 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و61 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 10 ملايين و895 ألفا و77 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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