نشاط قوي لسهم الشركة الكويتية للاستثمار خلال تعاملات اليوم

سجل سهم الشركة الكويتية للاستثمار نشاطا قويا خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الكويت للأوراق المالية. وارتفع سعر السهم بنسبة 4.1% في حين بلغ حجم التداول 4 أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 0.304 دنيار وهو أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر 2008 عندما سجل 0.292 دينار.

وسجل السهم أفضل أداء بين الأسهم المناظرة اليوم، وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.1% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأقل من 0.1%.

وبلغ حجم التداول على سهم الكويتية للاستثمار اليوم 561 ألف سهم بما يعادل 4 أمثال متوسط حجم التداول على السهم خلال العشرين يوما الماضية حيث كان 136531 سهما.

وارتفع سعر السهم خلال 52 أسبوعا بنسبة 124% في حين ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 21% فقط خلال الفترة نفسها.