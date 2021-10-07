القبض على أكثر من 200 شخص بتهمة انتقاد الحكومة في بيلاروس

ألقت السلطات في بيلاروس القبض مرة أخرى على أكثر من 200 معارض بتهمة الإدلاء ببيانات تنتقد الحكومة.

وقال وزير الداخلية إيفان كوبراكوف في مدينة بريست، اليوم الخميس، إنهم يخضعون للتحقيق بسبب تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب مداهمة قامت بها الاستخبارات البيلاروسية، وفقا لوكالة بلتا الحكومية للأنباء.

وأضاف: "لقد كتبوا كل الأشياء السيئة في قنوات تليجرام على أمل ألا يصل أحد إليهم نظرا لاستخدام أسماء مستعارة"، مشيرا إلى أنه من بين ما نشروه كانت هناك دعوات للاحتجاج.

جاء ذلك على خلفية بحث الاستخبارات عن متخصص في تكنولوجيا المعلومات في العاصمة مينسك منذ أكثر من أسبوع. وأطلق متخصص تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعتبر من المعارضة، النار وقتل أحد المحققين. كما تم قتله هو أيضا.

وشهدت الجمهورية السوفيتية السابقة احتجاجات حاشدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد الانتخابات الرئاسية في أغسطس من العام الماضي، التي تم اعتبارها مزورة، خاصة في الغرب. ومنذ ذلك الحين، شن لوكاشينكو حملة قمع ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة.