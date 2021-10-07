مسلحون يقتلون مدرسين اثنين وسط تصاعد الهجمات ضد المدنيين في كشمير الهندية

قتل مسلحون اثنين من المدرسين في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير اليوم الخميس، وذلك في أحدث هجوم يستهدف المدنيين.

وقالت الشرطة إن مسلحين مشتبه بهم أطلقوا النار على مدرسين داخل مدرسة حكومية في مدينة سريناجار.

ويشار إلى أن ما لا يقل عن 7 مدنيين قتلوا في كشمير في عمليات قتل منسقة على مدار الأسبوع الماضي.

وكان 3 أشخاص، كيميائي بارز، وبائع في الشارع، وسائق سيارة أجرة، قد قتلوا أمس الأول الثلاثاء في هجمات منفصلة.

وينتمى معظم الضحايا لأقلية الهندوس والسيخ في كشمير.

وقال رئيس الشرطة ديلباج سينج، للصحفيين، بعد هجوم اليوم "قتل المدنيين الأبرياء ومن بينهم مدرسون خطوة للهجوم والإضرار بالتناغم والأخوة التقليديين في كشمير"، وأضاف أن جميع قطاعات المجتمع كشمير أدانت حوادث القتل.

يذكر أن كشمير الهندية تشهد حركة انفصال منذ منتصف الثمانينيات، حيث قتل نحو 45 ألف شخص في أعمال عنف، تتهم الهند باكستان بدعمها، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وتنقسم المنطقة ذات الأغلبية المسلمة المتنازع عليها إلى جزءين، أحداهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. وتزعم كل من الدولتين أحقيتهما في ملكية المنطقة بأكملها.