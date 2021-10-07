الأردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض مع شركة فرنسية

أبرمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اتفاقية لدعم الطيران العارض إلى الأردن مع شركة "توب أوف ترافل" الفرنسية، بهدف زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، جاء توقيع الاتفاقية ضمن معرض السياحة العالمي "توب ريزا" المنعقد في باريس.

وقال وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على أرقام السياح الفرنسيين القادمين لزيارة المملكة، حيث سيتم تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمان والعقبة وبمعدل 24 رحلة.

بدوره، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، حرص الهيئة على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن، مشيرا الى أن السوق الفرنسية واحدة من أهم الأسواق الرافدة للسياحة الى المملكة.

من جهته، أشار الرئيسي التنفيذي لشركة "توب اوف ترافل" هيلمت ستاكليش ويجر، الى أن جدول الرحلات سيكون خلال نوفمبر من عام 2022، وبمعدل 24 رحلة تتضمن كل منها 186 راكبا، مبينا أنه سيتم ارسال العديد من الوفود السياحية للأردن عبر شركة طيران الخطوط الملكية الأردنية.

وتشارك هيئة تنشيط السياحة ضمن الجناح الأردني في معرض "توب ريزا" الذي بدأت فعالياته في 5 أكتوبر الحالي وتستمر حتى غد الجمعة.





