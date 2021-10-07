بنك إسرائيلي يتوقع قيام المركزي بإنهاء برنامج شراء العملات الأجنبية بنهاية 2021

توقع بنك "مزراحي طفحوت" الإسرائيلي، في مذكرة للعملاء، أن يعلن "بنك إسرائيل" المركزي، في قراره بشأن سعر الفائدة اليوم الخميس، انتهاء برنامجه لشراء العملات الأجنبية والسندات بنهاية عام 2021.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مودي شفرير الخبير الاستراتيجي في مزراحي طفحوت القول، إنه من المرجح أن يتضمن الإعلان عن معدل الفائدة نبرة متشددة، بسبب تباطؤ معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب استمرار تسارع النمو في الربع الثالث، فضلا عن ارتفاع التضخم والتوقعات الخاصة به.

وبينما من المتوقع أن يعلن البنك انتهاء برنامجه لشراء العملات الأجنبية والذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، فمن المرجح أيضا أن يعلن أنه سيواصل التدخل إذا ما اقتضت الحاجة، وهو ما قد يعني أن البنك سيشتري عملات بمعدل أقل بكثير اعتبارا من العام المقبل.

وعلى الرغم من قيام البنوك المركزية في التشيك والمجر والنرويج ونيوزيلندا وبولندا برفع الفائدة مؤخرا، فإن مزراحي لا يعتقد أن بنك إسرائيل سيحذو حذوها في المستقبل القريب.