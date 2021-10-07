الخضر يسعون لإجراء محادثات مع الرئيس النمساوي حول التحقيق مع كورتس

اقترح حزب الخضر إجراء محادثات مع الرئيس النمساوي وقادة الكتلة البرلمانية بعد إعلان أن المستشار سيباستيان كورتس هو مشتبه به في تحقيق بشأن فساد حكومي مشتبه به، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية في تقرير نقلا عن بيان صادر عن الحزب الأصغر في الائتلاف الحاكم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن التقرير، أن رئيس الحزب نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر قال إن التحقيق وصل إلى مرحلة أصبحت فيها قدرة المستشارية على القيام بواجباتها موضع شك.

ويعتبر التحقيق بمثابة اختبار لائتلاف هش تولى السلطة منذ عامين لحزب كورتس، حزب الشعب النمساوي المحافظ، وحزب الخضر.

وداهم محققون من مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد مقار المستشار كورتس وحزب الشعب النمساوي أمس الأربعاء، فضلا عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثا عن مواد للتحقيق.

ووفقا للمحققين، هناك مؤشرات على أنه تم استخدام أموال من وزارة المالية في حملة لمساعدة كورتس في الوصول إلى السلطة.