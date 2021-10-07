رومانيا قلقة من التعرض لمعاناة مستشفيات إيطاليا خلال الأسابيع الأولى من تفشي كورونا

يشعر المسؤولون الرومانيون حاليا بحالة من القلق من أن تكون المشاهد المتعلقة باكتظاظ المستشفيات بالمرضى في إيطاليا خلال الأسابيع الأولى من فترة تفشي وباء كورونا، قد تحولت إلى حقيقة حالية في بلادهم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن سكان الدولة البالغ عددهم 19 مليون نسمة، هم ثاني أقل شعب حصولا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، في ظل ترددهم الدائم في الحصول على اللقاح، كما أنهم قد عانوا خلال الأسبوع الماضي من أعلى نسبة وفيات في التكتل الأوروبي.

ويتم يوميا تسجيل نحو 15 ألف حالة إصابة جديدة.

ويبدو أن الوضع في إيطاليا يقترب مما كان عليه في العام الماضي، حيث تنتظر بالفعل طوابير من سيارات الإسعاف أمام المستشفيات لإنزال المرضى الذين يتم علاجهم فيما بعد في ممرات المستشفيات، أو يتعين عليهم التشارك في أقنعة الأكسجين التي قام الأطباء المرهقون بتوزيعها عليهم.

ويقول فاليريو جورجيتا، الذي يترأس فريق مهام التطعيمات في رومانيا: "أخشى من أن نكون في نفس السيناريو بالفعل، لأن المستشفيات تعج بالمرضى المصابين بمرض كوفيد-19، وعليها أن تتجاهل حالات الطوارئ الأخرى".