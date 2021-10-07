رئيس الجابون ومدير الايسيسكو يبحثان تنفيذ عدد من المبادرات

بحث الرئيس على بونجو رئيس جمهورية الجابون والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مجالات التعاون بين المنظمة والجابون، والبرامج الموجهة للشباب والفتيات خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بالعاصمة ليبرفيل.

وتناول اللقاء عدد من مقترحات التعاون، مثل تنظيم مؤتمر للسيدات الأول في الدول الأعضاء حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالتعاون بين الإيسيسكو ووزارة الشؤون الاجتماعية الجابونية، ومؤسسة سيلفيا بونجو التي ترأسها السيدة الأولى في الجابون، فضلًا عن إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في الجابون، وتنفيذ برنامج لتدريب الأئمة الجابونيين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون.

ذكر بيان للايسيسكو اليوم، أن الرئيس الجابوني رحب بزيارة المدير العام للإيسيسكو مثمنًا حرص المنظمة على بناء تعاون مثمر مع الجابون في مجالات اختصاصها، في ظل ما تشهده المنظمة من تطوير وتحديث.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أهم ما تنفذه المنظمة من برامج وأنشطة، في إطار رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، القائمة على المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء للتعرف على أولوياتها واحتياجاتها، وتصميم البرامج وخططها التنفيذية مشيرا إلى أن المنظمة نفذت عددًا من المبادرات والبرامج لدعم دولها الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، خصوصًا الدول الإفريقية، التي تعطيها المنظمة أولوية خاصة.