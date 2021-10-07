وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على صرف 2ر1 مليون يورو؛ لدعم 300 عامل سابق في قطاع المعادن في منطقة الباسك في إسبانيا، فقدوا وظائفهم بسبب جائحة "كورونا".

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الالكتروني الرسمي قبل قليل، أن مبلغ 1.2 مليون يورو المقترح من الصندوق الأوروبي لتعديل العولمة ومساعدة العمال المشردين (EGF) سيُساعد هؤلاء العمال في العثور على وظائف جديدة من خلال مزيد من التعليم أو التدريب، أو لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.

وقال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت : "لقد أثرت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) بشدة على العديد من الأشخاص والصناعات. واليوم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع 300 عامل سابق في قطاع المعادن في منطقة الباسك في إسبانيا، من خلال توفير 1.2 مليون يورو من صندوق تعديل العولمة الأوروبي. وستساعد هذه الأموال هؤلاء العمال المتضررين في العثور على وظائف جديدة بمهارات إضافية، أو لبدء أعمالهم التجارية الخاصة".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لوباء (كوفيد-19) في عام 2020، شهدت ثلث جميع الشركات التي تصنع المنتجات المعدنية في إسبانيا انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 30 ٪ و50 ٪ في كل من الإنتاج والمبيعات، مقارنة بالعام السابق. وبفضل صندوق EGF، سيحصل 300 عامل تم تسريحهم من شركات إقليم الباسك في هذا القطاع على دعم نشط في سوق العمل لمساعدتهم على العودة مرة أخرى إلى العمل.