مصادر: بايدن يضغط على تجمع أوبك بلس لزيادة إنتاج النفط

قالت مصادر أمريكية إن الرئيس جو بايدن يضغط على الدول المنتجة للنفط الأعضاء في تجمع أوبك بلس لزيادة إنتاجها من النفط الخام في ظل تزايد المخاوف من حدوث أزمة طاقة عالمية واستمرار ارتفاع الأسعار.

وبعد دعوات سابقة من جانب الإدارة الأمريكية وافق تجمع أوبك بلس الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر المقبل، لكن التجمع رفض أي زيادة إضافية في الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن مسؤولين أمريكيين كبار كانوا يضغطون على العديد من الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس قبل اجتماع الاثنين الماضي.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد دعا في آب/أغسطس الماضي دول أوبك بلس إلى بذل المزيد من الجهد من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي من خلال التحرك للحد من ارتفاع أسعار النفط.

يأتي ذلك فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم الأربعاء بسعر 53ر77 دولار للبرميل. وكان السعر أمس قد ارتفع بنسبة 3ر3% إلى 38ر78 دولار للبرميل، في أعقاب إعلان قرار أوبك بلس.