جنوب أفريقيا تعتزم التعاون مع ناميبيا لإقامة مركز ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

تعتزم جنوب أفريقيا التعاون مع جارتها ناميبيا لإقامة مركز ضخم في إقليم الكاب الشمالي لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا، كجزء من خطة جنوب أفريقيا، صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا، لتطوير اقتصاد صديق للبيئة وتحقيق أهدافها في مجال التخلص من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة التغير المناخي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا قوله خلال مؤتمر التنمية المستدامة للبنية التحتية اليوم الخميس إن مجمع بويجويباي سيتيح لجنوب أفريقيا وناميبيا العمل معا "لتنفيذ هذا النوع من المشروع على أساس مشترك ... لذلك سنعمل جميعا لتطوير مشروع سيحقق فوائد ضخمة لكل من جنوب أفريقيا وناميبيا".



ويمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر وقودا حيويا لشركة الكهرباء الحكومية إيسكوم هولدنجز، التي تعتبر أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في العالم، حتى تتمكن الشركة من الوصول إلى أهدافها بشأن خفض الانبعاثات الغازية.



كانت لجنة شكلها الرئيس الجنوب أفريقي، قد أوصت بتبني خطط أكثر طموحا لتقليل الانبعاثات الكربونية والالتزام بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، حيث تعتبر جنوب أفريقيا أكبر 12 مصدر للانبعاثات الغازية في العالم.