ميركل تحذر دراجي من الضغط على ألمانيا للدخول في اتحاد مالي مع بقية أوروبا

أوضحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن هناك حدودا لاستعداد بلادها للدخول في اتحاد مالي مع بقية دول الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس أن الزيارة التي قامت بها ميركل للعاصمة روما اليوم شهدت تبادلا للكلمات الدافئة بين اثنين من المحاربين القدامى في العواصف المالية التي داهمت منطقة اليورو منذ عقد من الزمان، غير أن ميركل وضعت حدا لايمكن تجاوزه فيما يتعلق باحتمال وجود اتحاد مالي حقيقي لمنطقة اليورو.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع دراجي إنها لا تعتبر الاتحاد المالي جيدا لأوروبا، ومن وجهة نظري لابد أن تكون هناك دائما شروط".



يذكر أن من المحتمل أن تكون محادثات ميركل مع دراجي آخر محادثات ثنائية تجريها ميركل معه كمستشارة إذ أن من المنتظر أن تخرج من السلطة قريبا بعد تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وفي حال مغادرة ميركل منصبها سيكون دراجي واحدا من زعماء قليلين في الاتحاد الأوروبي ممن لهم تجربة مباشرة مع الأيام السوداء التي وقعت في عام 2011 عندما كان اتحاد اليورو على وشك الانهيار.



وبأسلوب عاطفي، استقبل دراجي الذي كان يرتدي رابطة عنق زرقاء تقليدية المستشارة الالمانية في قصر شيجي حيث كان العلم الألماني يرفرف في الهواء، ورحب حشد من السائحين بميركل.



واحتفل الاثنان بجهودهما المشتركة لإنقاذ العملة الأوروبية المشتركة وتعهدا بالعمل على حمايتها في المستقبل، وقال دراجي إنه سيفتقد وجود ميركل على المسرح العام لكنه يتوقع أن يراها كثيرا في إيطاليا.



وقال دراجي: "عندما يصبح صندوق الإنعاش ناجحا بالنسبة لإيطاليا والمجتمع والاقتصاد، فإننا سننمو بشكل أسرع وسنصبح أكثر مصداقية، وعندئذ سنستطيع أن نفكر في جهد لا يتم بذله لمرة واحدة، فالتضامن دائما ما يرتبط بالمسؤولية".