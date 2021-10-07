 الهند تبدأ إعادة فتح أبوابها للسياح الأجانب اعتبارا من 15 أكتوبر - بوابة الشروق
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الهند تبدأ إعادة فتح أبوابها للسياح الأجانب اعتبارا من 15 أكتوبر

الهند تفتح ابوابها للسياح الاجانب
الهند تفتح ابوابها للسياح الاجانب
د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:33 م
أعلنت وزارة الداخلية الهندية، اليوم الخميس، البدء في إصدار تأشيرات دخول للسياح الأجانب اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، ولكن مع بعض المحاذير.

وسيتم إصدار التأشيرات السياحية أولا فقط لأولئك الذين يسافرون إلى الهند على متن رحلات طيران مستأجرة، وسيتم تمديد ذلك اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل ليشمل المسافرين إلى الهند على متن رحلات أخرى أيضا.

وتم تعليق رحلات الركاب الدولية المقررة في الهند منذ 23 مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعمل حاليا رحلات مخصصة للشحن ورحلات تجارية متفق عليها في اتفاقات ثنائية بنظام فقاعات السفر.

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