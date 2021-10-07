 روسيا وإيران تبحثان تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا وإيران تبحثان تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 9:37 ص

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي سبل حل الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، أنه تم خلال اللقاء دراسة الوضع الحالي في سوريا، ومهام تعزيز العملية السياسية وتقديم مساعدات إنسانية شاملة للسوريين، على النحو المتوخى في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585.

وأضافت أن نائب وزير الخارجية الروسي تطرق إلى عدد من القضايا العاجلة على جدول الأعمال الإقليمي الذي لا يزال قيد نظر مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الوضع في أفغانستان واليمن.


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