بابا الفاتيكان يستقبل ميركل خلال قيامها بزيارة وداع لروما

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، في الفاتيكان، اليوم الخميس، حيث قامت بزيارة وداع لروما تشمل محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

ووصلت ميركل وزوجها يواخيم زاور صباح اليوم الخميس إلى القصر الرسولي، حيث حظيا بلقاء خاص مع البابا.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي خامس لقاء خاص لميركل، وهي ابنة قس بروتستانتي وعالم لاهوت، مع البابا فرنسيس، الذي يقال إن لديه رأيا جيدا في الزعيمة الألمانية.

وكان في استقبالهما عند وصولهما المونسنيور ليوناردو سابينزا، مسؤول القصر البابوي، قبل دخول القصر.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع دراجي في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر أن تتحدث المستشارة المنتهية ولايتها في فعالية خاصة بالسلام تقام في المدرج الروماني (الكولوسيوم).