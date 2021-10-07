الإسلامي للتنمية يناقش سير العمل في إطلاق صندوق القدس للتمكين

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، حرص البنك على خدمة القدس وفلسطين، ودعم وتمكين الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأنه قد جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الأمناء عن صندوق ووقف القدس الأمير تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقف القدس منيب المصري، في لقاء افتراضي أمس؛ لبحث التقدم في إطلاق صندوق القدس للتمكين الذي أنشأه التضامن الإسلامي صندوق التنمية (ISFD) في البنك، بالتعاون مع صندوق ووقف القدس.

وقال الجاسر، إن الصندوق يهدف إلى حشد الموارد المالية اللازمة لإيجاد آلية تمويل؛ للإسهام في دعم مشاريع التنمية المجتمعية للفلسطينيين في القدس، من خلال تمويل برامج ومشاريع تنموية محددة.

وأشار إلى الدور البناء للبنك الذي تجلى في نجاحه بإدارة صندوق الأقصى لمدة 20 عاما، فضلا عن برنامج إعادة الإعمار في غزة، وإنشاء صندوق التمكين، مضيفا أن البنك أسهم في دعم جهود فلسطين في الاستجابة والتعافي من آثار جائحة كوفيد-19.