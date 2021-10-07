 بريطانيا تسجل 38 ألفا و922 إصابة جديدة بكورونا و150 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 38 ألفا و922 إصابة جديدة بكورونا و150 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 9:52 ص

سجلت بريطانيا 38 ألفا و922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 150 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و44 ألفا و424 إصابة، والوفيات إلى 137 ألفا و694 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 94 مليونا و867 ألفا و228 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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