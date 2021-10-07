 مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب جنوب غربي باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب جنوب غربي باكستان

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 3:35 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 3:35 ص

 قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب نحو 300 آخرين جراء زلزال ضرب مناطق من إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

وقال وزير الداخلية في الإقليم ضياء لانجوف إن الزلزال الذي بلغت قوته 9ر5 درجات ضرب المنطقة القريبة من حدود البلاد مع إيران قبل الفجر عندما كان الناس نائمين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي قدرت شدة الزلزال بـ 7ر5 درجات أن الزلزال وقع الساعة 0301 صباحا بالتوقيت المحلي (2201 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) على بعد حوالى 100 كيلومتر غرب كويتا، عاصمة الإقليم.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن عدة أشخاص ربما مازالوا محاصرين تحت المنازل التي انهارت بسبب الزلزال.

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