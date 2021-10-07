ميركل تجري محادثات مع بابا الفاتيكان حول أزمة المناخ

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الخميس، تحديات أزمة المناخ وأعربت عن سرورها بالدور الذي يقوم به الفاتيكان في هذا المجال.

وفي أعقاب لقائها مع البابا في روما، قالت ميركل اليوم إن "من المهم جدا والمشجع" بالنسبة لها أن هذه القضية "يجري تناولها من قبل الأب المقدس".

يذكر أن البابا يبذل جهودا منذ سنوات من أجل تحسين حماية المناخ، وكان البابا قد شارك مؤخرا مع نحو 40 من القادة الدينيين الآخرين في توجيه نداء مشترك إلى المجتمع الدولي من أجل تحسين المناخ وذلك قبل القمة العالمية للمناخ "كوب 26" في مدينة جلاسجو في بريطانيا.

وخلال آخر زيارة لها للفاتيكان كمستشارة، تحدثت ميركل أيضا عن مكافحة الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال، ولهذا الغرض قامت قبل لقاء البابا بزيارة معهد تابع للجامعة الباباوية الجريجورية حيث التقت هناك الأب الألماني هانز تسولنر الذي يتولى منصب المفوض الباباوي لحماية الأطفال.

وفي قاعة مجاورة للمقبرة الألمانية "كامبو سانتو تيوتونيكو"، قالت ميركل: "أردت أن أؤكد بزيارتي هناك أننا نؤمن بضرورة خروج الحقيقة إلى النور وبضرورة معالجة قضية الانتهاك الجنسي بحق الأطفال".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، استقبل ميركل ظهر اليوم في روما استقبالا رسميا.

وتعتزم ميركل بعد حضور مأدبة غداء، إلقاء خطاب بعد ظهر اليوم في المدرج الروماني (الكولوسيوم)، خلال الندوة الختامية لاجتماع السلام في سانت إيجيديو.

كانت ميركل وزوجها يواخيم زاور وصلا صباح اليوم إلى القصر الرسولي، حيث حظيا بلقاء خاص مع البابا.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي خامس لقاء خاص لميركل، وهي ابنة قس بروتستانتي وعالم لاهوت، مع البابا فرنسيس، الذي يقال إن لديه رأيا جيدا في الزعيمة الألمانية.

وكان في استقبالهما عند وصولهما المونسنيور ليوناردو سابينزا، مسؤول القصر البابوي، قبل دخول القصر.