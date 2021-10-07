الحكومة الروسية توافق على مشروع تطوير ميناء بريمورسك

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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، موافقتها على مشروع تطوير وتوسيع ميناء بريمورسك الموجود في منطقة لينينجراد وضم مساحات إضافية من الأراضي إليه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن مشروع التطوير التوسيع يضم بناء مجمع عالمي لتداول الفحم والأسمدة المعدنية والحاويات ومختلف الشحنات إلى جانب المنتجات الزراعية.

وستصل الطاقة التشغيلية للميناء إلى 35.6 مليون طن سنويا.

يذكر أن بريمورسك هو أكبر ميناء روسي لتحميل النفط في بحر البلطيق ونقطة النهاية في نظام خطوط أنابيب نفط البلطيق. ويقع الميناء على البر الرئيسي لمنطقة جورجوسوند بخليج فنلندا في بحر البلطيق، على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق مدينة بريمورسك.