وزير الخارجية الأردني يستعرض مع مسؤول ألماني القضية الفلسطينية والأزمة السورية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية نيلز أنين، التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن الجانبين شددا خلال اللقاء الذي عقد أمس على استمرار العمل على تقوية التعاون، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية كسبيل لتحقيق هدفهما المشترك وحل الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار.

واستعرض اللقاء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، ودعم لبنان والعراق، إضافة إلى قضايا إقليمية أخرى شملت العمل المشترك في مكافحة الإرهاب.

وثمن الصفدي الدعم الذي تُقدمه ألمانيا للأردن، مؤكدا أهمية الشراكة الأردنية - الألمانية، ودور ألمانيا في جهود حل الصراعات الإقليمية.

وأكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن.