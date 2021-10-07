رئيسة المفوضية الأوروبية: منطقة غرب البلقان جزء من أوروبا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، على أن دول منطقة غرب البلقان جزء لا يتجزأ من أوروبا مثلها مثل دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، حيث أشارت إلى نجاح القمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات أوردها للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، إن قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان كانت ناجحة، ورسالة المفوضية واضحة للغاية، فغرب البلقان جزء من نفس أوروبا مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة "إننا نحن نشترك في نفس التاريخ، ونشترك في نفس المصالح، ونفس القيم، وأنا مقتنعة بشدة، أننا نمتلك أيضا نفس المصير".

وتابعت إن الاتحاد الأوروبي لا يكتمل بدون دول غرب البلقان، لذا ستواصل المفوضية بذل قصارى جهدها لدفع عملية التوسيع وتكامل المنطقة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم ​​3.3 مليار يورو إلى المنطقة لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن أزمة كورونا.وأنه تبرع بـ 2.9 مليون جرعة لقاح.