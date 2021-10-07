تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات نتيجة ضعف إنتاج قطاع السيارات على خلفية أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية.



وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 4% شهريا، في حين كان المحلون يتوقعون تراجعه بنسبة 4ر0% فقط، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



ويعتبر هذا التراجع الشهري، هو الأكبر بالنسبة للناتج الصناعي في ألمانيا منذ أبريل 2020 عندما تراجع بنسبة 2ر18% بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي خلال أغسطس الماضي نموا سنويا بنسبة 7ر1% مقابل نموه بنسبة 6% سنويا خلال تموز/يوليو الماضي.



وعند استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد، فإن الناتج الصناعي تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 7ر4%، في الوقت الذي استمرت شكوى المنتجين من نقص إمدادات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام مما يحد من نمو الناتج الصناعي.