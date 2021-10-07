زعيمة المعارضة الفلبينية تعلن اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني، ليني روبريدو، اعتزامها الترشح للرئاسة، في الانتخابات المقررة في عام 2022، حيث انتقدت بشدة رد فعل الرئيس رودريجو دوتيرتي تجاه تفشي وباء كورونا، ودعت إلى تغيير الطريقة التي يتم حكم الأمة بها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن روبريدو، 56 عاما -التي تم انتخابها بصورة منفصلة عن دوتيرتي في عام 2016- قامت بتسجيل أعتزامها الترشح للرئاسة كمستقلة، على الرغم من أنها تترأس حاليا حزب المعارضة.

ووصفت روبريدو، في بيان تم بثه مباشرة، الإدارة، بأنها تعطي الأولوية للمصلحة الذاتية، في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون الجوع والبطالة ونقص الخدمات الصحية في ظل تفشي الوباء.

وقالت روبريدو اليوم الخميس: "هذا الافتقار في القيادة المنظمة هو السبب الجذري وراء الكثير من مشاكلنا.. يجب أن ينتهي ذلك"، مضيفة أنه "يجب أن يتم استبدال الفساد وعدم الكفاءة وعدم الاهتمام، بالقيادة الجيدة والقادرة".