زيلينسكي يطالب مزيد من الأسلحة والاستثمارات العسكرية خلال القمة الأوروبية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى إرسال المزيد من شحنات الأسلحة، والاستثمارات العسكرية لبلاده، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة حاليا في أنحاء أوروبا.

وطالب زيلنسكي لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في العاصمة التشيكية براغ، بـ "زيادة إمدادات الأسلحة والذخيرة من أجل الدفاع في وجه الضغط الروسي، وأيضا زيادة تصنيع الأسلحة والذخيرة في أوروبا لتكون على أهبة استعداد للدفاع عن أراضينا المشتركة".

وأقر الرئيس الأوكراني بأن الحرب الروسية على بلاده، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تسببا في "ضغوط غير مسبوقة على الظروف المعيشية للغالبية العظمى من الأوروبيين"، ولكنه أصر أيضا على زيادة الاستثمارات الدفاعية والأمنية.

وقال زيلينسكي: "مثل كل شيء آخر في أوروبا، ليس الأمن شيئا يمكنك الحصول عليه بالتخلي عن شيء ما، أو توقيع معاهدة، الأمن واجب."