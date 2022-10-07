البنك المركزي الروماني يعتزم استمرار زيادة أسعار الفائدة وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

أعلن مسؤول في البنك المركزي الروماني، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، في ظل تفاقم آفاق التضخم على المدى القصير مقارنة بتقديرات سابقة.

وأثار البنك المركزي الروماني الدهشة في الأسواق عندما رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أول أمس الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات. ومازال البنك يواجه مشكلة ارتفاع معدل التضخم الذي من المتوقع أن يظل أعلى من عشرة بالمئة حتى أواخر العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستيان بوبا، عضو مجلس إدارة البنك، قوله: "إذا ما نظرنا إلى المستقبل، فسوف نشهد تفاقما معينا في آفاق التضخم على المدى القصير، وهو ما يبرر الحزم في قرارنا".

وأضاف بوبا، في تصريحات هاتفية: "من الواضح أن دورة الارتفاع لم تنته، ولكننا ليس لدينا كرة بلورية للتنبؤ بموعد انتهائها".

ويذكر أن رومانيا رفعت أسعار الفائدة الأساسية تسع مرات خلال العام الماضي، ولكنها فضلت اتخاذ إجراءات محدودة مقارنة ببنوك مركزية أخرى في المنطقة. ووصل التضخم في البلاد إلى 15.3%، في أعلى معدل له منذ قرابة عشرين عاما.

وليس من الواضح ما إذا كان التضخم في رومانيا قد وصل إلى ذروته في ظل حالة الغموض الجيوسياسي الناجمة عن الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وأزمة الطاقة الحالية.