خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الجمعة 7 أكتوبر 2022
6:40 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
مؤسسة حقوقية تطالب القضاء الأعلى بمراجعة قرار منع الظهور الإعلامي لأعضائه
الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي
القومي للحوكمة يطلق مرحلة تدريب المدربين TOT لمبادرة العقول الخضراء
وزارة الأوقاف: «فضائل الصلاة على النبي» موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
لبنان: تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمع للنازحين السوريين شمالي البلاد
لبنان يعلن تسجل ثاني إصابة بالكوليرا وسط مخاوف من تفشي الوباء
رئيس الوزراء الأوكراني يبحث زيادة الدعم لبلاده مع نظيريه الإسباني والبرتغالي
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
فيريرا يخفف الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة فلامبو
اتحاد بن قردان يفوز على سيدي بوزيد بالدوري التونسي
جمعة يواصل التأهيل في تدريبات الزمالك
رأي
فن
حسين الجسمي ينشد «يا كاملا في الخلق» و«ضوء وضوء» بمناسبة المولد النبوي الشريف
بيت الدمى وشخص مستعار والممرضة الطيبة.. أبرز أفلام نتفليكس في أكتوبر
سعيد حامد يبكي: قاسينا بسبب ضياع نيجاتيف فيلم «همام في أمستردام»
طارق الشناوي: سعيد حامد أحدث نقلة في السينما.. وعادل إمام غيّر فكره بسببه
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مساعد وزير التجارة: إفريقيا سوق واعدة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات
السعيد تناقش مع وزيرة التجارة الأسبانية الفرص الاستثمارية في مصر
صندوق مصر السيادي ينجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار خلال 2022
حوادث وقضايا
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة
لخلافات مع طليقها.. النيابة العامة تأمر بحبس سيدة ألقت طفليها من شرفة المنزل بحلوان
ضبط بلطجي هارب من أحكام جنائية في مدينة حلوان
لسرقة 800 جنيه.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل سيدة مسنة داخل شقتها في حلوان
تليفزيون
سمير فرج يكشف كواليس تطور خطة نصر أكتوبر من «المآذن العالية» إلى «ج