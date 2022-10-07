مكتبة متنقلة تضم كتبا فرنسية مصغرة من القرن الـ19 تنضم لمكتبة جامعة كامبريدج

تحصّلت مكتبة جامعة كامبريدج مؤخرًا على «مكتبة متنقلة» تعود إلى القرن التاسع عشر وتحتوى على كتب فرنسية مصغرة بطول 9 سم (3.5 بوصة) قامت بضمها إلى مجموعتها.

وقد كانت المكتبات المتنقلة شائعة خلال عصر السفر بالحافلات التى تجرها الخيول حيث كان من الممكن أن تستغرق الرحلات عدة أسابيع.

وقال المتخصص فى الكتب النادرة من مكتبة جامعة كامبريدج، ليام سيمز، إن المجموعة الجديدة التى تضم 38 كتابًا وُصفت بأنها «كيندل فيكتورى»؛ نظرًا لتشابه شكلها الخارجى مع لوح الكيندل الحالى المخصص للقراءة التابع لشركة أمازون، وأضاف أن حجمها كان يماثل «حجم علبة أحذية» وتبدو مثل الكتاب الكبير المفتوح من الخارج.

وقال «سيمز»: «إنها مفاجأة عندما تفتحها وترى الكتب بداخلها وهى أصغر من حزمة من البطاقات، وترى أعمال لمشاهير الكُتّاب على غرار الفيلسوف الفرنسى فولتير والكاتب المسرحى الفرنسى راسين».

وقال «سيمز» إن المكتبة المتنقلة تم صنعها فى أوائل القرن التاسع عشر، وطُبعت الكتب بداخلها بين عامى 1802 و1818، نقلًا عن شبكة «بى بى سى» البريطانية.

وأردف: «كان الأشخاص يلجأون لمكتبة السفر المتنقلة كطريقة لتزكية الوقت خلال رحلات التنقل من مكان لآخر والتى كان من الممكن أن تتضمن توقفًا ليلا فى مخيمات على الطرق الرئيسية مثل الطريق الشمالى الكبير».

وقال «سيمز» إن المكتبة المتنقلة كانت فى كتالوج بائعى الكتب فى المملكة المتحدة، وأضاف: «اعتقدنا على الفور أنه سيكون شيئًا جيدًا بالنسبة لنا لإضافته إلى رفوفنا، هو لأمر ممتع حقًا مشاركة تلك التحفة الأثرية والثقافية النادرة مع العامة».

وتمت إضافة المكتبة الآن إلى ملايين الكتب النادرة الأخرى الموجودة فى المكتبة.