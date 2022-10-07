 زيلينسكي: أوكرانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعدان نهجا أمنيا جديدا للبنية التحتية المدنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعدان نهجا أمنيا جديدا للبنية التحتية المدنية


نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 8:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 8:44 ص

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور، نهجا مشتركا للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرنيفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "ناقشنا البرامج الحالية والمحتملة لتعاوننا وتنفيذ خطتنا لإعادة الإعمار السريع لأوكرانيا، وينصب التركيز الرئيسي في هذه البرامج على الأمن، وسنكشف للجمهور قريبا هذا النهج الأمني ​​الجديد لبنيتنا التحتية المدنية".
وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الأموال المخصصة لإعداد البنية التحتية لأوكرانيا لفترة الشتاء، ولا سيما من حيث التدفئة.. مشيرا إلى أنه عقد، أمس /الخميس/، اجتماعا مع ممثلي الدوائر السياسية والتجارية والخبراء في استراليا، حيث رأى منهم الدعم الكامل والاهتمام بانتصار أوكرانيا، على حد قوله.
وأضاف "استراليا من بين الدول العشر الأولى التي تقدم لنا المساعدة الدفاعية.. وهذه مساهمة مهمة للغاية في حماية دولتنا والنظام القانوني الدولي والإنسانية على هذا النحو".


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