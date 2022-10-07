ألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو مساعدات إضافية لباكستان لتجاوز آثار الفيضانات

تعهدت ألمانيا بدعم باكستان لمساعدتها في تجاوز آثار كارثة الفيضانات المدمرة بتقديم 10 ملايين يورو إضافية إليها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر)، اليوم الجمعة، بعد محادثات مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداي في برلين، إن الحكومة الألمانية قدمت بالفعل مساعدات بلغت 50 مليون يورو كمساعدات إنسانية، ودعما لإعادة إعمار البنية التحتية.

وأضافت بيربوك: "في ضوء المعاناة الإنسانية المأساوية سنوفر الآن 10 ملايين يورو إضافية لرعاية الحالات الطارئة، خاصة إصابات الأطفال والشباب".

وقالت بيربوك، إن الرياح الموسمية غمرت منطقة بحجم ألمانيا تقريبا، مبينة أن كثيرا من السكان يعانون الآن من أمراض مثل الملاريا.

وذكرت بيربوك، أن الفيضانات أظهرت العواقب المأساوية لأزمة المناخ في جميع مناطق العالم، مضيفة القول: "باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم تضررا، فإن باكستان دفعت ثمنا باهظا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية"، ولذلك ستدعو ألمانيا إلى التوزيع العادل لتكاليف المناخ في مؤتمر المناخ العالمي في مصر خلال نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الباكستاني زرداي إن 33 مليون شخص تضرروا، منهم 16 مليون طفل، 600 ألف امرأة حامل، مشيرا إلى أن باكستان هي واحدة من الدول العشر الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وشكر زرداي بيربوك على الدعم الألماني ودعا في الوقت نفسه الوزيرةإلى مواصلة الاضطلاع بالدور القيادي في مكافحة تغير المناخ.

عانت باكستان من أسوأ فيضانات في تاريخها منتصف يونيو الماضي، حيث فقد ما يقرب من 1700 شخص حياتهم.

وغمرت المياه ثلث أراضي البلاد خلال الأزمة، بينما تضرر عدد لا يحصى من الطرق والمدارس والمستشفيات والمناطق الزراعية.



