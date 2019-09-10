روسيا تسجل زيادة في نشاط القوات النووية للدول الغربية

أكد نائب رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لحظر انتشار الأسلحة النووية قسطنطين فورونتسوف، أن موسكو سجلت زيادة في نشاط القوات النووية للدول الغربية.

وقال الدبلوماسي الروسي -في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "سجلنا مؤشرات تؤكد زيادة نشاط القوات النووية الغربية"، مشيرا للخطاب غير المسؤول للدول الغربية.

وأضاف فورونتسوف أن "ممثلي الولايات المتحدة هددوا قبل أسبوع عبر وسائل الإعلام بإمكانية توجيه ضربة للعاصمة الروسية، في حين أن هذا لم يأت من السياسيين، بل من العسكريين. وإذا اعتبرت واشنطن مثل هذا الخطاب مسؤولا ومقبولا، فإن الغالبية العظمى من الدول في هذه القاعة لن توافقها".