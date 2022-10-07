أمريكا تستقبل 163 ألف أوكراني نازح من الحرب منذ أواخر مارس

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الولايات المتحدة قبلت 163 ألف أوكراني منذ أواخر مارس الماضي، حيث يقترب الصراع الدموي لتلك الدولة الواقعة في شرق أوروبا مع روسيا من شهره الثامن.

كما وافق الرئيس جو بايدن على أن يتم نقل 36 ألف أوكراني بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، وفقا لبيانات قدمتها وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إن الإدارة الأمريكية منفتحة للترحيب حتى بمزيد من الأوكرانيين.

وتعد الولايات المتحدة مساهما صغيرا نسبيا في جهود إعادة توطين الأوكرانيين المشردين جراء الحرب.

وفر أكثر من 4ر7 مليون شخص من أوكرانيا إلى دول مجاورة في أوروبا منذ أن غزت روسيا البلاد في الرابع والعشرين من فبراير، وفقا للأمم المتحدة، ما يجعل هذه الحرب واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.

ووفقا للأمم المتحدة، توفي حوالي 6 آلاف مدني في الفترة بين غزو روسيا لأوكرانيا وحتى 25 سبتمبر الماضي.

كان بايدن قد أطلق في الربيع الماضي ممرا سريعا للأوكرانيين للعيش والعمل في الولايات المتحدة لمدة عامين.

كما تسمح لرعاة مقيمين بالولايات المتحدة بالتقدم بطلب لمساعدة الأوكرانيين. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، عرض حوالي 142 ألف شخص ومنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة، القيام برعاية أوكرانيين منذ أبريل الماضي.