روى اللواء أركان حرب سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، كيف تم اختيار توقيت الهجوم في حرب أكتوبر.



وقال خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد: "الرئيس السادات كان هيقابل الرئيس السوري حافظ الأسد في الساحل الشمالي في شهر أغسطس علشان يتفقوا على توقيت الهجوم".



وأضاف: "الرئيس السادات قال للجمسي والفريق الشاذلي وأحمد إسماعيل قوليلي هنهجم إمته علشان السوريين هيهاجموا معانا.. الجمسي (رئيس هيئة العمليات) اجتمع مع صلاح فهمي ضابط فرع التخطيط وقاله قدامك أسبوع تكون جهزت الخطة وفيها موعد الهجوم باليوم والساعة والأسباب".



وتابع: "ضباط فرع التخطيط في هيئة العمليات كل واحد فيهم مكنش عارف التاني شغال في إيه.. بدأ المهمة وبدأ يعرف الأعياد بتاعة إسرائيل ومواعيد اجتماعات الكنيست.. جمع كل المعلومات عن إسرائيل".



واستطرد: "يوم الخميس الجمسي قاله فين الخطة قاله أنا خلصت وهاعيد كتابة الخطة بشكل مرتب وتكون جاهزة على يوم السبت.. كل ضابط كان بيكتب بإيده علشان السرية.. صلاح فهمي بدأ بالفعل يكتب تفاصيل الخطة لكن ملقاش ورق في البيت، فأخد كراسة بنته حنان صلاح فهمي وكتب عليها".



وأكمل: "راح بالكراسة على هيئة العمليات.. وأخد منه الخطة على الكراسة وراح بيها على رئيس الأركان سعد الشاذلي فوافق عليها.. بعد كده طلعوا على أحمد إسماعيل.. وأخدوا الكراسة بعدها للرئيس السادات.. اللي كان سلمها له الجمسي علشان كده كتبت في مذكراته إنها كراسة الجمسي".





