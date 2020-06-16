 لافروف: حلف الناتو يدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف: حلف الناتو يدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 9:57 ص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حلف الناتو يدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا ومحاولة فرض الهيمنة العالمية.
وقال لافروف، في كلمته في اجتماع مجلس التعاون الدولي لحزب روسيا الموحدة، إن "موقفنا من الردع النووي لم يتغير ويعتمد على عقيدة روسيا النووية .. محاولات واشنطن تشويه صورتنا تأتي بهدف إفزاع المجتمع الدولي لتمرير السيناريو الداعم لنظام كييف".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأخيرة تؤكد أن نظام كييف يشكل تهديدًا للأمن الدولي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع الطموحات غير الواقعية للسلطات الأوكرانية.


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