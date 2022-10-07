قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن السماء ستشهد 3 ظواهر فلكية مميزة بدءا من غد ولمدة يومين.

وأشار تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إلى أن غدا سيكون افضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره باتجاه الشرق الساعة 4:40 صباحا قبل أن يشتد الشفق الصباحي إلى أن يختفي مع شروق الشمس حيث سيصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 18 درجة من الشمس.

وأوضح ان عطارد سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس مباشرة .

ولفت إلى أنه في نفس اليوم سيقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروبهما قبل شروق شمس اليوم التالي الساعة 5:15 صباحا تقريبا.

وبالنسبة للظاهرة الثالثة، قال إنه بعد غد سيكتمل القمر (بدر ربيع الأول) في الساعة العاشرة و56 دقيقة مساء حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن، كما يعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

وأضاف أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.