رئيس وزراء سنغافورة يعزي أسر ضحايا إطلاق نار استهدف حضانة للأطفال بتايلاند

أعرب رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف مركزا لرعاية الأطفال في شمال شرق العاصمة التايلاندية بانكوك.



وقال لونج -في رسالة تعزية موجهة إلى نظيره التايلاندي برايوت تشان أوتشا ونقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الجمعة- إن الحادث "عمل شنيع يستحق الإدانة بأشد العبارات".



وأضاف لونج: "لقد صدمت وشعرت بحزن عميق عندما علمت بحادث إطلاق النار الذي وقع بالأمس، إن هذا العمل العنيف الذي لا معنى له أودى بحياة العديد من الأبرياء، وكان معظمهم من الأطفال".



وتابع "بالنيابة عن حكومة سنغافورة، أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا في هذه المأساة المفجعة، كما أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".



وفي ختام رسالته، أكد لونج على تضامن سنغافورة مع تايلاند في هذا الوقت العصيب.



وكان شرطي سابق في تايلاند، قام باقتحام مركز لرعاية الأطفال في مقاطعة "نا كلانج" وأطلق النار على المتواجدين بداخله، ما أسفر عن مقتل أكثر 30 شخصا، بينهم 23 طفلا، ثم توجه إلى منزله وقام بقتل زوجته وطفله.



وأوضحت مصادر شرطية، أن منفذ الهجوم كان قد تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.