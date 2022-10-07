انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ، في مدينة صبراتة (75 كلم غرب طرابلس)، اليوم الجمعة، 15 جثة تعود لمهاجربن غير قانونيين.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، أسامة علي، إن "بلاغا وصل إليهم اليوم من مركز الشرطة بمدينة صبراتة، يفيد بوجود قارب هجرة غير شرعية محترق".

وأضاف في تصريح صحفي "بمتابعة النيابة العامة بالمدينة تم تكليف فريق جهاز الإسعاف والطوارئ فرع صبراته وبمساندة فريق الهلال الأحمر بالمدينة بالاتجاه للمكان، وتم انتشال 15 جثة ونقلهم إلى دار الرحمة بمستشفى صبراته التعليمي".

وبسبب الانفلات الأمني في البلاد، تنشط في ليبيا عصابات تخصصت في نقل المهاجرين من دول أفريقيا، عبر الصحراء الكبرى، ومنها إلى الساحل الليبي.

ويجري ترتيب رحلات للمهاجرين إلى السواحل الأوروبية شمالا، بواسطة قوارب تكون متهالكة في الغالب، ما يؤدي لحالات غرق، واحتراق بسبب حرارة الشمس واختلاط البنزين مع مياه البحر.



